МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Золото дорожает в четверг утром на фоне ослабления доллара после комментариев ФРС США об экономической ситуации в стране, опубликованных в "Бежевой книге", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,5 доллара, или на 0,04% — до 1423,80 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,95% — до 16,122 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 97,1 пункта. Более слабый доллар поддерживает стоимость золота, которое становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране — отметила, что экономическая активность в стране продолжила расти умеренными темпами в мае-июле, при этом прогноз на ближайшие месяцы позитивный вопреки опасениям по торговле. При этом ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп продолжал оказывать давление на Пекин, угрожая ввести дополнительные пошлины в размере 325 миллиардов долларов на китайские товары.

"Золото, вероятно, получит сильную поддержку после того, как "Бежевая книга" ФРС подчеркнула озабоченность политиков негативным влиянием неопределенности в торговле", — считает аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер.