События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июля
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,62 трлн йен
|-0,01 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|-7,8%
|-6,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-0,968 трлн йен
|0,59 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
|42,3 тыс
|0,5 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
|2,4 тыс
|21,1 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-1
|6 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июнь)
|5,2%
|5,2% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)
|2,2%
|2,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,3%
|-0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|2,3%
|2,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,5%
|-0,3%
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,257%
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|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|209 тыс
|216 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
|0,3
|5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
|15,4
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|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|21:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.07)
|518,3 млрд долл (на 05.07)
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|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 1П/2кв2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|М.Видео — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Газпром — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|8,04 — див-д 2017
|16,61 — див-д 2018
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|RUB
|АФК Система — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 29.06.2019)
|0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017
|0,11 — див-д 2018
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|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017
|0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018
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|RUB
|Мечел — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019)
|0 (ао), 16,66 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 28.06.2019)
|2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190718/830168636.html