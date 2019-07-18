МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,62 трлн йен -0,01 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) -7,8% -6,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) -0,968 трлн йен 0,59 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) 42,3 тыс 0,5 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июнь) 2,4 тыс 21,1 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) -1 6 (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июнь) 5,2% 5,2% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) 2,2% 2,7%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) -0,3% -0,2%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 2,3% 2,6%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -0,5% -0,3%
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,257%

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 209 тыс 216 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) 0,3 5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) 15,4

 

 
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
21:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.07) 518,3 млрд долл (на 05.07)

 

 

 

 

 RUB Русгидро — операционные результаты за 1П/2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 8,04 — див-д 2017 16,61 — див-д 2018

 

 

 RUB АФК Система — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 29.06.2019) 0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017 0,11 — див-д 2018

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017 0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Мечел — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) 0 (ао), 16,66 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 28.06.2019) 2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018 2,55 (1кв2019) — див-д 2019