МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс фунта растет по отношению к доллару в четверг на фоне статистики из Великобритании, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.41 мск курс фунта к доллару рос до 1,2468 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2531 доллара. Курс евро к доллару рос до 1,1229 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1223 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,77 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 97,1 пункта.

Инвесторы отыгрывают статистику из Великобритании, согласно которой объем розничных продаж в стране в июне вырос на 1% в месячном выражении и на 3,8% — в годовом, ускорившись по сравнению с показателями мая. Аналитики ждали роста розничных продаж в стране в годовом исчислении на 2,6% и снижения на 0,3% — в месячном.

Таким образом, курс фунта получил поддержку второй день подряд после снижения три торговых сессии подряд. "Хотя недавняя негативная динамика фунта стерлингов в основном была связана с политическим риском, слабые экономические данные также сыграли свою роль", — сообщил агентству Рейтер валютный стратег RBC Адам Коул (Adam Cole).