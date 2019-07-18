МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг мало меняется к доллару и евро, застряв в узком диапазоне, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.59 мск четверга снижался на 3 копейки — до 62,9 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 70,64 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,28% — до 63,84 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль с утра немного укреплялся в парах с долларом и евро. Днем перешел к консолидации у уровней предыдущего закрытия, оставаясь под отметками 63 к доллару и 71 к евро.

"Внешний фон в целом остается нейтральным, что обеспечивает относительную стабильность российской валюты. Волатильность рубля опустилась до минимума с апреля прошлого года", — отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Они напоминают, что в среду состоялись аукционы по размещению ОФЗ. Однако по их мнению, в настоящее время данный фактор перестал быть доминирующим для динамики российской валюты.

Как свидетельствуют материалы Минфина России, министерство на аукционах в среду разместило облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 15,5 миллиарда рублей при лимите 25,3 миллиарда рублей.

Для сравнения аналитики Нордеа-банка напоминают, что в феврале-мае средний объем размещений составлял 76 миллиардов рублей в неделю.

"Участие иностранных инвесторов в данных операциях в первом полугодии происходило в объемах, способных оказать влияние на валютный рынок. При текущих сниженных объемах фактор ОФЗ для рубля отходит на второй план, уступая место внешней конъюнктуре и общим настроениям на глобальных площадках", — комментируют они.

"Ожидания снижения ставки ФРС на заседании 31 июля поддерживают аппетит к риску, обеспечивая условия для сохранения рубля на текущих комфортных уровнях. К локальным факторам поддержки следует отнести приближение пика налоговых платежей, который приходится на 25 июля. Фактор дивидендов в ближайшие дни может иметь умеренный позитивный эффект в преддверии пятничного платежа от "Татнефти", — называют факторы поддержки рубля Евдокимова и Жирнов.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль вернулась под круглую отметку 63, не может определиться с направлением на фоне противоречивых драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. Налоговый период и цикл смягчения ДКП компенсируется слабой нефтью и вернувшимися геополитическими рисками.

Дмитрий Полевой из РФПИ в текущих условиях по-прежнему ожидает увидеть рубль в диапазоне 62,5-63 за доллар. Однако на горизонте ближайших недель возможны краткосрочные периоды, когда рубль будет ощущать на себе влияние конвертации части дивидендов иностранцами, считает он.