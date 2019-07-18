МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,8% 0,6%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0%

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) -0,1% -0,2%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,1% 0,4%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,1% 0,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 89,3 89,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 98,2 98,5
18:05 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 784

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 958

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -73 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 390,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 244,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 17,2 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -54 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -3,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 32,5 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -35,9 тыс

 

 
23:30 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Highland Gold — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МегаФон — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня)

 

 

 

 