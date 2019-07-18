События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,8%
|0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
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|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,1%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,1%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|89,3
|89,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|98,2
|98,5
|18:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|784
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|958
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-73 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|390,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|244,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|17,2 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-54 тыс
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|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-3,7 тыс
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|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|32,5 тыс
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|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-35,9 тыс
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|23:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Highland Gold — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|МегаФон — СД (о созыве ВОСА и его повестке дня)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190718/830170337.html