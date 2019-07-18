МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг не показывают единой динамики, инвесторы отыгрывают внутреннюю статистику по рынку труда, а также данные отчетностей американских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск индекс Dow Jones снижался на 0,19% — до 27179,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,01% — до 7884,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,1% — до 2987,88 пункта, при этом ранее в ходе торгов последние два индекса показывали противоположную динамику.

Бумаги Netflix после слабых данных финотчетности дешевеют на 10,8%, что стало самым сильным снижением за последние три года. Так, количество подписчиков в США во втором квартале неожиданно сократилось, а в остальных странах выросло слабее ожиданий.

Акции IBM и eBay, напротив, растут в цене после выхода отчетов. Так, показатель по скорректированной разводненной прибыли на акцию IBM во втором квартале оказался лучше ожиданий — 3,17 доллара против прогноза в 3,07 доллара, который приводит агентство Рейтер. Бумаги компании дорожают на 3,7%. Акции eBay подскочили на 5% после того, как компания сообщила о росте выручки во втором квартале на 1,8% в годовом выражении, до 2,687 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,68 доллара при прогнозе в 0,62 доллара.

Участники торгов также оценивают статистику по рынку труда. Так, по данным минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 13 июля ожидаемо выросло до 216 тысяч, или на 8 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 209 тысяч до 208 тысяч заявок.

Продолжает влиять на торги и ситуация с торговлей. Так, на текущей неделе должен состояться очередной телефонный разговор между Вашингтоном и Пекином по вопросу торговли между странами.