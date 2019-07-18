КИЕВ, 18 июл /ПРАЙМ/. Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.

"Двадцать восьмого августа 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 080 310 373 акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что стартовая цена пакета составляет 532,1 миллиона гривен (20,4 миллиона долларов).

Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на Украине структур российских госбанков, в том числе против Проминвестбанка, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.