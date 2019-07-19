События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 июля
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|-15
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|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)
|1,7%
|0,2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Полюс — производственные результаты за 2кв/1П2019
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|RUB
|РусАгро — операционные результаты за 2кв2019
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|22-26 июл
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|22-26 июл
|RUB
|НЛМК — СД (див-ды 2кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|Энел Россия — ВОСА (реестр закрыт 27.06.2019, в форме заочного голосования, одобрение крупной сделки — по продаже Рефтинской ГРЭС)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190719/830174267.html