МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) -15

 

 
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май) 1,7% 0,2%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Полюс — производственные результаты за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусАгро — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 
22-26 июл RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 
22-26 июл RUB НЛМК — СД (див-ды 2кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Энел Россия — ВОСА (реестр закрыт 27.06.2019, в форме заочного голосования, одобрение крупной сделки — по продаже Рефтинской ГРЭС)

 

 

 

 