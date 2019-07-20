МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов, сообщает РБК.

Это ограничение содержалось в версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков. Но, несмотря на это, готовивший поправки ЦБ от него не отказался.

По умолчанию все инвесторы будут считаться "особо защищаемыми". Им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций, а чтобы получить повышение в категории, позволяющее инвестировать в более широкий круг активов, придется повысить квалификацию или накопить не меньше 400 тыс. рублей, как изначально и предлагалось. Участники рынка призывали понизить планку, но в новой версии регулятор допускает даже ее повышение до 1,4 млн рублей.

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов