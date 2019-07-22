МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник, укрепление нефтяных цен поддерживает торги в регионе, при этом инвесторы сохраняют свое внимание вокруг встреч мировых центробанков, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 7519,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5552,85 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 12268,05 пункта.

Рост стоимости нефти поддерживает в цене акции нефтяных компаний. Так, бумаги Total дорожают на 0,4%, BP — на 1,4%, Royal Dutch Shell — на 0,7%. Нефтяные котировки поднимаются на 2% на фоне напряженности вокруг Ирана из-за инцидента с британским танкером в Ормузском проливе.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Инвесторы продолжают ожидать решения мировых центробанков по монетарной политике. Так, 25 июля, в четверг, состоится встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ). На следующей неделе пройдут заседания Банка Японии (29 июля) и Федеральной резервной системы (ФРС) США (30-31 июля). Аналитики ожидают, что в июле Федрезерв понизит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%, при этом большинство экспертов прогнозируют, что снижение составит 25 базисных пунктов.