События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|-15
|-15
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
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|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
|5,34 млн
|5,34 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь)
|2,5%
|0,2%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,401 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Кокс /Кемерово/ — закрытие ресстра для ВОСА (16.08.2019, одобрение соглашений со Сбербанком и Газпромбанком)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190722/830179225.html