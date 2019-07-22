МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) -15 -15
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

 

 

 

 
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) 5,34 млн 5,34 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь) 2,5% 0,2%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,401 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Кокс /Кемерово/ — закрытие ресстра для ВОСА (16.08.2019, одобрение соглашений со Сбербанком и Газпромбанком)

 

 

 

 