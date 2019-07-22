МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Малоликвидные акции "Уралкалия" подскакивали на торгах более чем на 16% и обновили максимум с мая 2018 года на повышенных для компании объемах торгов в отсутствие новостей, следует из данных Московской биржи.

К 17.29 мск понедельника акции "Уралкалия" росли на 11,78% — до 102,84 рубля (уже подскакивали на 16,5%, до 107,12 рубля – максимума с конца мая 2018 года), при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,2%.

Объем торгов акциями "Уралкалия" превысил 99 миллионов рублей, при этом в предыдущие дни средний объем торгов составлял порядка двух миллионов рублей.

Акции компании на Московской бирже растут третью сессию подряд, за этот период их максимальный рост составил 22%.

"Акции "Уралкалия" неликвидные из-за низкой доли акций в свободном обращении, поэтому возможна существенная волатильность котировок, значимых новостей по компании не было", — прокомментировала РИА Новости ситуацию старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.