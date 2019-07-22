МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют положительную динамику в преддверии публикации корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.32 мск индекс Dow Jones рос на 0,01% — до 27155,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,6%, до 8195,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,19% — до 2982,22 пункта, при этом ранее в ходе торгов последние два индекса показывали противоположную динамику.

Биржи поддерживает рост цен на акции нефтяных компаний. Так, акции американских нефтесервисных фирм Halliburton и Schlumberger растут в цене на 6,76% и 0,88% соответственно на фоне напряженности вокруг ситуации в Ормузском проливе. Кроме того, Halliburton ранее в понедельник сообщила о росте выручки на зарубежных рынках. Выручка компании от работы в регионе Европы, Африки и стран СНГ во втором квартале 2019 года выросла на 10% в сравнении с показателем первого квартала.

При этом трейдеры ожидают дальнейшей публикации финансовых отчетностей. Так, акции компаний Apple и Facebook, которые опубликуют данные по доходам на этой неделе, дорожают на 1,67% и 1,01% соответственно. Инвесторы будут анализировать результаты отчетностей компаний, чтобы оценить влияние внешнеторгового конфликта на корпоративную прибыль.

Инвесторы продолжают следить за развитием отношений США и КНР. Ранее в понедельник китайские СМИ сообщили о вероятной встрече торговых представителей США и Китая на следующей неделе.

"Мы на пороге нового цикла отчетностей, который задаст тон рынкам, и торговые переговоры США и Китая похоже могут продолжаться в позитивном ключе", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Bokeh Capital Partners в Питтсбурге Ким Форрест (Kim Forrest).