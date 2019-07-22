МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,6% — до 2784,25 пункта, индекс РТС — на 0,7%, до 1341,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.52 мск рос на 4 копейки — до 63,1 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 70,78 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,46% — до 63,38 доллара за баррель.

"Очередную неделю российский фондовый рынок начал с негативной динамики, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку покупкам в наших активах могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила порядка 0,9%. Что же касается динамики западных площадок, то ее можно назвать нейтральной для наших бумаг", — говорит аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В понедельник в лидерах роста оказались акции "Уралкалия", которые в ходе торгов взлетали на 26,2%, до 116,1 рубля – максимума с апреля 2018 года. К разрытию торгов эти бумаги показали рост в 22,72%. При этом объем торгов за день взлетел до 273,411 миллиона рублей, тогда как в предыдущие дни среднедневной объем составлял порядка 2 миллионов рублей.

"Акции компании "Уралкалий" обновляют максимумы, прибавляя более 20%. Объемы торгов значительно выше обычного при отсутствии значимых новостей. Покупки могут быть связаны с действиями мажоритарных акционеров или влиянием крупного игрока на рынке. Не исключено влияние корпоративных новостей, информация о которых появится позже. Компания — сильный игрок на международном рынке, не исключены договоренности ВЭД", — комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Сильные движения в акциях компании не являются неординарным событием, учитывая низкий free-float. Ранее "Уралкалий" был интересен преимущественно инвесторам в облигационный рынок благодаря доходностям выше рыночных", — добавляет аналитик.

Среди лидеров роста — акции ВТБ (2,38%), ТМК (1,43%), ФСК "ЕЭС" (1,25%), "Русснефти" (1,13%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 4%, обыкновенные акции – на 1,48%), акции ОГК-2 (-3,72%), депозитарные расписки X5 (-3,62%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-2,21%), акции "Русгидро" (-2,18%), а также акции "Юнипро" (-2,1%), "Магнита" (-1,81%), "Норникеля" (-1,68%) и акции "Интер РАО" (-1,61%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Наш рынок продолжает демонстрировать относительную слабость и безыдейность, реагируя в основном на негативные сигналы, как рыночного, так и новостного характера", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

По мнению Зварича из Промсвязьбанка, уровень в 2640 пунктов по индексу Мосбиржи может стать опорой для рынка и позволить "быкам" предпринять попытку возобновления восходящей динамики.