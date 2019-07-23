МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут третий день подряд на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может оказать негативное влияние на поставки сырья из региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 63,38 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 56,28 доллара за баррель.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что оно сможет обеспечить поставки нефти в случае обострения напряженности в Ормузском проливе.

"Снижение оценок по мировому спросу со стороны ОПЕК, МЭА и минэнерго США оказали давление на цены на нефть в последние несколько недель. Погодные и геополитические сложности носили временный характер, и только сделка ОПЕК+ обеспечила трейдерам ясность относительно приверженности группы сокращению переизбытка нефти", — сообщил агентству Рейтер старший аналитик OANDA Альфонсо Эспарза (Alfonso Esparza).

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.