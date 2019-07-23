МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается по индексам на фоне позитивных внешних сигналов.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск прибавляет 0,4%, до уровня 2694 пунктов, индекс РТС — 0,1% — до 1343 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,3%, до 63,48 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли в пределах 0,7% на фоне ожиданий инвесторами публикации квартальной корпоративной финансовой отчётности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 1%, японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,4%.