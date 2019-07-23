МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Торги паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) на корпоративные облигации "Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года" и "Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года" под управлением УК "Газпромбанк – Управление активами" начались на Московской бирже 23 июля, говорится в сообщениях торговой площадки и управляющей компании.

Портфель БПИФов состоит из корпоративных облигаций преимущественно первого эшелона и включает бумаги эмитентов с высоким кредитным качеством. Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу не превышает 8%. Целевое средневзвешенное кредитное качество портфелей обоих БПИФов находится на уровне "ВВ+" по международной шкале S&P или "AA/AA+" по шкале российских рейтинговых агентств.

Фонды следуют динамике индикатора, разработанного УК "Газпромбанк – Управление активами" и рассчитываемого Московской биржей ежедневно на основании модельного портфеля бумаг, сформированного управляющей компанией. Целевым ориентиром для включения инструментов в состав индикатора является соответствие требованиям законодательства к инвестированию средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также приемлемая ликвидность на вторичном рынке.

Маркетмейкером по данным инструментам выступает Газпромбанк.

"Выведенные на торги БПИФы в перспективе будут интересны в первую очередь нашим действующим и потенциальным клиентам из числа институциональных инвесторов, в особенности НПФ, поскольку состав БПИФов полностью учитывает законодательные требования как к инвестированию средств их пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений", — сказал генеральный директор УК "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк, чьи слова приводятся в сообщении компании.

На фондовом рынке Московской биржи обращается 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) под брендами Finex Funds и ITI Funds, а также десять биржевых фондов, выпущенных по российскому праву (БПИФы), под управлением УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Альфа-Капитал" и УК "Газпромбанк – Управление активами". Совокупный оборот по биржевым фондам за шесть месяцев 2019 года составил 17,9 миллиарда рублей, за 2018 год – 24,4 миллиарда рублей. Совокупная стоимость чистых активов биржевых фондов по итогам шести месяцев 2019 года равна 350 миллионов долларов.