МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику во вторник днем на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке с одной стороны и опасений за перспективы спроса на сырье — с другой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,11% — до 63,17 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,07%, до 56,26 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что страна выстраивает коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру". В конце предыдущей недели ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

"Я не ожидаю никакого решения проблемы напряженности на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе", — сказал агентству Рейтер аналитик Frame Funds Харрисон Флеминг (Harrison Fleming). По мнению эксперта, это может позволить нефти торговаться в текущем диапазоне в течение следующего месяца или двух. Аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), в свою очередь ожидает, что стоимость нефти марки Brent превысит 70 долларов за баррель в течение следующих трех-шести месяцев.

В то же время давление на стоимость "черного золота" оказывает обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики и спроса на нефть. Банк Goldman Sachs в воскресенье понизил свой прогноз по спросу на нефть в текущем году. Так, прогноз по росту мирового спроса на сырье был понижен до 1,275 миллиона баррелей в день с 1,45 миллиона баррелей в день, которые ожидались в начале года.