МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду в ожидании возобновления торговых переговоров между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,01% — до 2929,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,39%, до 1567,37 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,93%, до 28730,41 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,48% — до 21723,59 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,19%, до 2097,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,63%, до 6766,9 пункта.

Во вторник ряд американских СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что делегация США во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером отправляется в Пекин на переговоры по торговой сделке.

Кроме того, важным фактором для рынков остается очередное заседание ФРС США, которое состоится на следующей неделе. Участники торгов продолжают оценивать возможный масштаб снижения базовой ставки ФРС с текущего уровня 2,25-2,5%.

"С одной стороны, торговые переговоры остаются остаются одним из важнейших в списке поддерживающих факторов для фондовых рынков на этой неделе. В то же время барометр риска инвесторов полностью настроен на амплитуду нового цикла смягчения монетарной политики ФРС США — чем сильнее будет смягчение, тем выше будут подниматься фондовые рынки", — считает управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.