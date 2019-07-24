События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|51,9
|51,6
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52,9
|52,6
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|45
|45,2
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,8
|55,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|47,6
|47,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|52,2
|52,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,6
|53,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|42,4 тыс
|42,9 тыс
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,6
|51
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|51,5
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|51,5
|51,7
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь)
|-7,8%
|6%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июнь)
|626 тыс
|660 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,116 млн барр
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|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,351 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НОВАТЭК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|RUB
|Polymetal Int — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Транснефть — СД (о выборах председателя СД, об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190724/830184371.html