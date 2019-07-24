МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду в основном опускаются, инвесторы оценивают корпоративные новости и финансовую отчетность компаний, также реагируют на слабую внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.33 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,62% — до 7510,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5599,44 пункта, немецкий DAX — рос на 0,06%, до 12497,67 пункта.

Давление на британский FTSE оказал металлургический сектор, который просел после заявления Vale. Бразильская компания ранее сообщила, что получила одобрение на частичный запуск работ на комплексе Vargem Grande, которые были остановлены в феврале текущего года. На этом фоне бумаги Anglo American дешевеют на 3,1%, Rio Tinto — на 4,1%, BHP Group — на 3,3%.

Акции британского производителя автомобилей премиум-класса Aston Martin теряют 20% стоимости после ухудшения прогноза по продажам на текущий год из-за макроэкономической неопределенности.

Deutsche Bank ранее в среду сообщил, что в первом полугодии получил чистый убыток в 2,95 миллиарда евро против прибыли годом ранее. Слабые результаты связаны с затратами на реструктуризацию в 3,4 миллиарда евро. В ходе торгов акции банка дешевеют на 4,5%.

Сдерживает торги и слабая статистика. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в июле, по предварительной оценке, опустился сильнее ожиданий, до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне. Прогнозировалось снижение до 52,1 пункта. Промышленный индекс по Германии при этом обновил минимум за семь лет.