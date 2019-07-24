МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" закрепляется на четвертом месте по рыночной капитализации среди "голубых фишек" на фондовом рынке РФ, поднявшись по этому показателю выше 4 триллионов рублей, следует из динамики торгов Московской биржи.

Акции "Новатэка" поднимались в среду максимально на 2,1% — до 1323,4 рубля после публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. В среду на "пике" капитализация компании превысила 4,018 триллиона рублей.

Ранее в своем отчете компания сообщила, что чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года выросла в 6 раз и составила 450,971 миллиарда рублей.

Пятерка лидеров по капитализации российского рынка акций на текущий момент выглядит следующим образом: Сбербанк (общая капитализация привилегированных и обыкновенных акций составляет порядка 5,23 триллиона рублей), "Газпром" (порядка 5,1 триллиона рублей), "Роснефть" (порядка 4,537 триллиона рублей), "Новатэк" (порядка 4 триллионов рублей) и "Лукойл" (порядка 3,88 триллиона рублей).

Впервые капитализация "Новатэка" превысила 4 триллиона рублей и подняла компанию на четвертое место в конце мая текущего года на появлении конкретики по планируемым новым СПГ-проектам компании и торговой войне США и Китая.