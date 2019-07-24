МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду снижаются на фоне запуска Министерством юстиции США антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.46 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,33% — до 27232,5 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 7957,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3002,12 пункта.

Давление на американские фондовые биржи в среду оказывает запуск Минюстом США антимонопольного расследования в отношении ведущих онлайн-платформ, которым удалось занять доминирующую позицию на рынке. Цель расследования — оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам, на которых компании конкурируют в предоставлении услуг.

Акции компаний Facebook, Google, Amazon и Apple на предварительных торгах дешевели в среднем на 1%.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на отчетности американских компаний. По итогам второго квартала Boeing зафиксировал чистый убыток в 2,942 миллиарда долларов. Списания, связанные с ситуацией вокруг самолетов модели 737 МАХ, привели к снижению выручки на 5,6 миллиарда долларов, что представляет 8,74 доллара на акцию. Акции компании на предторгах снижались в цене на 0,9%.