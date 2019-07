МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду демонстрируют смешанную динамику после новостей из Вашингтона относительно возобновления торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 мск индекс Dow Jones снижался на 0,32% — до 27262,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,11%, до 8260,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,03% — до 3,006,3 пункта.

Большинство индексов перешли к росту после сообщения Белого дома о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся 30 июля, во вторник. Возобновление переговоров двух стран ослабило напряжение на рынке.

В среду одна из ведущих корпораций по производству спецтехники Caterpillar Inc сообщила в своем отчете о снижении продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно релизу компании, доход от продаж в данном регионе составил 1433 миллиона долларов в сравнении с показателем прошлого года в 1835 миллиона долларов. Акции Caterpillar Inc дешевеют на 4,1%. Управляющий директор New Vines Capital LLC в Бернардсвилл, штат Нью-Джерси, Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что отчетность Caterpillar Inc "показывает наличие слабых мест в экономике Азиатско-Тихоокеанского региона", что может отразится на экономиках других стран.

Кроме того, на темпы роста индексов оказывает давление отчетность американского концерна Boeing Co. По данным релиза компании, чистый убыток в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов. Годом ранее компания получила чистую прибыль в 4,673 миллиарда долларов. Рост индексов также сдерживает антимонопольное расследование министерства юстиции США относительно крупных технологических компаний. Минюст США планирует оценить конкурентные условия на онлайн-рынке, чтобы обеспечить американцам доступ к свободным рынкам, где компании конкурируют в предоставлении услуг.

Трейдеры также обращают внимание на статистику по продажам новостроек в США. Как сообщает бюро переписи населения министерства торговли США, продажи новых домов в стране увеличились до 646 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя до 660 тысяч.