МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Акции крупных американских технологических компаний Facebook, Google, Amazon и Apple торгуются в минусе на фоне запуска министерством юстиции США антимонопольного расследования, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.44 мск акции Facebook снижались на 0,59%, Google — на 0,3%, Amazon — на 0,54%, Apple — на 0,09%. На предварительных торгах динамика также была отрицательная, акции данных компаний дешевели в среднем на 1%.

Ранее в среду министерство юстиции США объявило о проведении антимонопольного расследования деятельности "ведущих онлайн-платформ". Ведомство намерено выяснить, не наносит ли их деятельность вред конкуренции, не подавляет ли она инновации и не вредит ли она потребителям каким-либо иным образом. Названия компаний в заявлении не были приведены, однако было указано, что расследование коснется поисковых платформ, социальных сетей и ритейлеров.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники написало, что расследование создает угрозу для Facebook, Google, Amazon и Apple.