МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись в основном снижением на статистике из еврозоны и новостях относительно торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,68%, до 7505,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5605,87 пункта, немецкий DAX вырос на 0,3%, до 12528,69 пункта.

Инвесторы обращают внимание на данные относительно индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны. Согласно релизу исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности по предварительной оценке в июле сократился до 51,5 пункта, хотя аналитики прогнозировали снижение до 52,1 пункта.

Кроме того, участники торгов следят за развитием торговых отношений США и Китая. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что новый раунд торговых переговоров между США и КНР начнется в Шанхае 30 июля. "Мы по-прежнему обеспокоены, что торговый спор между США и Китаем является реальным препятствием на пути роста мировой экономики", — сообщил агентству Рейтер, главный инвестиционный стратег Inverness Counsel в Нью-Йорке Тим Гриски (Tim Ghriskey).

Давление на индексы также оказало падение цен на акции английского производителя автомобилей Aston Martin. Акции компании подешевели на 25,9% после публикации отчетности компании, согласно которой продажи производителя во втором квартале в Великобритании сократились на 22% в годовом выражении, а в остальной европейской части, на Ближнем Востоке и в Африке — на 28% в годовом выражении.

Инвесторы также ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 25 июля. Аналитики предполагают, что Центробанк возьмет курс на ослабление монетарной политики. При этом сохраняется неопределенность относительно того, снизит ли ЕЦБ процентную ставку в четверг, или же это произойдет на заседании в сентябре.