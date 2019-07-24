МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду снизился по индексам, несмотря на попытки рынка нефти продолжить рост, говорят трейдеры.

Неопределенная динамика западных биржевых индексов помешала увеличению стоимости российских акций, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,67% до 2682,91 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44% до 1339,62 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок в среду преимущественно снижался на фоне внешнего негатива.

Мировые фондовые индексы изменились разнонаправленно. Инвесторы обратили внимание на слабые данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны. Согласно релизу исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности по предварительной оценке в июле сократился до 51,5 пункта с 52,2 пункта в июне, хотя аналитики прогнозировали снижение только до 52,1 пункта.

Кроме того, участники торгов следят за развитием торговых отношений США и Китая. Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что новый раунд торговых переговоров между США и КНР начнется в Шанхае 30 июля.

Рынок нефти повышался на фоне еженедельных данных минэнерго США. Коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 июля, уменьшились на 10,8 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 445 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения запасов на 4,011 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,3 миллиона баррелей в день, сократившись на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,4 миллиона баррелей, до 50,4 миллиона баррелей.

Нейтральными для динамики российского рынка стали новости о том, что бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что не нашел достаточных оснований обвинить Дональда Трампа в "сговоре" с РФ.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах снижения в среду оказались скорректировавшиеся бумаги "Уралкалия" (-6,7%), также упали акции "Газпрома" (-2,5%), "Мосбиржи" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%). Акции "Мечела" (-1,7%) подешевели на фоне сообщений о том, что в июне металлургическая компания направила банкам обновленную финансовую модель и попросила перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы.

Выросли акции "Алросы" (+1,9%), "Русала" (+2,1%), Polymetal (+1,4%), "Яндекса" (+1%). Бумаги "Новатэка" (+0,8%) в ходе торгов поднимались на 2,1% после публикации позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года. На максимуме рыночная капитализация компании превысила 4 триллиона рублей, таким образом, закрепив компанию на четвертом месте по этому показателю – впереди "Лукойла".

Согласно отчету, чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года выросла в 6 раз и составила 450,971 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра динамика нашего рынка и глобальных площадок будет определяться итогами заседания ЕЦБ и статистикой по американской экономике, которая может оказать влияние на решение ФРС по ставке 31 июля, а также способна отразиться на взглядах регулятора относительно дальнейшей монетарной политики, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Вероятно, рынок РФ продолжит консолидироваться в рамках диапазона последних сессий: 2680-2710 пунктов по индексу Мосбиржи и 1338-1355 пунктов по индексу РТС", — оценил он.

Внешний фон складывается смешанно позитивным на фоне ожиданий активизации торговых переговоров между США и КНР, а также "ядерных" переговоров между США и Ираном, говорит Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Однако омрачают угрозы по поводу начала нового конфликта между США и ЕС, который пригрозил Белому дому ввести торговые пошлины на товары в 35 миллиардов евро в случае эскалации торговых отношений между странами. Российский рынок реагирует сдержанно, но импульсов для роста не хватает, ожидаемый торговый диапазон составляет 2660-2690 пунктов по индексу Мосбиржи", — оценил он.