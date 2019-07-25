МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:05 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июль) 94,2 94
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июль) 100,8 100,4
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июль) 97,4 97,1
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,377 млн

 

 
14:45 EUR Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (июль) -0,4% -0,4%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25% 0,25%
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
14:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июль) 0% 0%
15:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,6%

 

 
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) -1,3% 0,7%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) -75,05 млрд долл -72,4 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 218 тыс
15:30 USD США — Розничные продажи /без учета автомобилей/ 0,3%

 

 
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.07) 519,7 млрд долл (на 12.07)

 

 

 

 

 RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Evraz — производственные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 2кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) — див-д 2019