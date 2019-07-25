События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 июля
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:05
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июль)
|94,2
|94
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июль)
|100,8
|100,4
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июль)
|97,4
|97,1
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,377 млн
|
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (июль)
|-0,4%
|-0,4%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|
|
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июль)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,6%
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|-1,3%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
|-75,05 млрд долл
|-72,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|218 тыс
|15:30
|USD
|США — Розничные продажи /без учета автомобилей/
|0,3%
|
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 19.07)
|519,7 млрд долл (на 12.07)
|
|
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НОВАТЭК — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Evraz — производственные результаты за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|Лента — операционные результаты за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв2019
|
|
|
|RUB
|НЛМК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 2кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190725/830188435.html