МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group на открытии торгов на Лондонской фондовой бирже дорожают более чем на 3% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на базе Delivery Club и "Ситимобил"

По состоянию на 10.20 мск котировки GDR Mail.ru Group повышались на 3,11% — до 26,54 доллара. Минутами ранее стоимость достигала 27,22 доллара.

В четверг Mail.ru Group сообщила, что выручка по МСФО во втором квартале выросла на 22,9% — до 20,045 миллиарда рублей. Чистая прибыль с учетом двух неденежных списаний увеличилась на 71,8% и составила 3,240 миллиарда рублей. Без учета этих списаний прибыль выросла на 8%.

Кроме того, Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и "Ситимобил", которым будут владеть на паритетной основе. Планируется, что обязывающее соглашение о создании СП стороны подпишут осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов.