МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг преимущественно поднимаются, сильные финансовые отчеты компаний региона поддерживают торги, инвесторы также ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14% — до 7511,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5632,8 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,01%, до 12521,87 пункта.

Французская LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) отчиталась в среду о росте чистой прибыли во втором полугодии на 9%, до 3,3 миллиарда евро. В ходе торгов акции компании дорожают на 1,4%. Ранее в четверг бельгийская пивоваренная Anheuser-Busch InBev отчиталась о росте чистой прибыли за полгода вдвое, до 6 миллиардов долларов. При этом объем продаж вырос максимальными темпами за последние пять лет. Акции AB InBev растут в цене на 5,3%.

Бумаги AstraZeneca дорожают на 5,4% после сильной отчетности. Так, выручка от реализации товаров (Product Sales) выросла во втором квартале на 14%, до 5,72 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на отметке в 5,45 миллиарда. Учитывая сильную динамику показателей подразделения, компания также повысила прогноз по его выручке не текущий год.

Позднее в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. Инвесторы ожидают, что регулятор сохранит ключевую ставку на нулевом уровне.

Сдерживает немецкий DAX при этом слабая статистика. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июле опустился до шестилетнего минимума — до 95,7 пункта с пересмотренного показателя июня в 97,5 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор снизился до 97,1 пункта с первоначальных 97,4 пункта.