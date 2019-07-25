МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Евро, падая вниз в четверг, тестирует психологически значимый уровень поддержки в 70 рублей вслед за ослаблением на форексе в район 1,11 доллара — к двухгодичным минимумам, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.40 мск снижался на 35 копеек, до 62,95 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 69,95 рубля – минимума с марта прошлого года.

Курс евро на форексе опускался в четверг до 1,1102 доллара – минимума с мая 2017 года. Курс евро на форексе опускался в четверг до 1,1102 доллара – минимума с мая 2017 года на фоне решений и комментариев ЕЦБ, который после сохранения базовой ставки на рекордно низком уровне 0% годовых заявил, что ставка по депозитам, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне в минус 0,4% годовых вплоть до середины 2020 года. Кроме того, регулятор сообщил о возможности расширения перечня приобретаемых ЕЦБ активов.

Таким образом, центральный банк подал сильный сигнал о намерении анонсировать масштабные меры стимулирования экономики уже в рамках следующего заседания, которое состоится 12 сентября.