МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) 0,9% 0,8%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета продуктов питания и энергии (м/м) (июль) -0,1%

 

 
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 3,1% 1,8%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,6% 1,9%
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета 98,2

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 779

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 954

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -76,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 423,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 245,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 38,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -52,6 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -11,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 32,1 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -31,4 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

 

 

 

 
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (июль) 7,5% 7,25%

 

 

 RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB НЛМК — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB UC Rusal — производственные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — СД (выборы председателя СД, план работы СД на 2П2019)

 

 

 

 