События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
|0,9%
|0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета продуктов питания и энергии (м/м) (июль)
|-0,1%
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|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|3,1%
|1,8%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,6%
|1,9%
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
|98,2
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|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|779
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|954
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-76,4 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|423,8 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|245,5 тыс
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|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|38,4 тыс
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|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-52,6 тыс
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|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-11,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|32,1 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-31,4 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
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|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по процентной ставке по итогам заседания СД (июль)
|7,5%
|7,25%
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|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|НЛМК — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2019
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|RUB
|UC Rusal — производственные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Распадская — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Kcell — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|РусГидро — СД (выборы председателя СД, план работы СД на 2П2019)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190725/830190794.html