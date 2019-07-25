МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после сохранения ставки ЕЦБ, заявлений его главы Марио Драги о состоянии мировой экономики, а также на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск индекс Dow Jones снижался на 0,41% — до 27159,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 8266,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3,007,7 пункта.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%, как и ожидалось, и дал сигнал о возможном смягчении монетарной политики. Регулятор ожидает, что "ставки ЕЦБ останутся на текущих или более низких уровнях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года". Драги в свою очередь сказал, что "значительная степень монетарного стимулирования по-прежнему необходима для обеспечения благоприятных финансовых условий".

Глава ЕЦБ отметил замедление роста мировой экономики на фоне сохраняющейся неопределенности и рисков в международной торговле.

На биржи также оказывают давление корпоративные отчетности. Так, акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют на 14,27% после сообщения компании об убытке в 1,1 миллиарда долларов по итогам первого полугодия. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в первом полугодии упала в 2,2 раза, чистая прибыль Facebook — вдвое. Акции Ford Motor Co и Facebook дешевеют на 6,73% и 1,5% соответственно.