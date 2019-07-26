МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне распродаж на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% — до 2932,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1568,39 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,45%, до 28467,04 пункта. Японский Nikkei 225 сокращался на 0,49% — до 21650,3 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,55%, до 2063,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 6809,7 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы в США в четверг на закрытии торгов показали снижение на опасениях за состояние мировой экономики. В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из США, согласно которой объём заказов на товары длительного пользования в стране в июне вырос на 2% в месячном выражении, хотя ожидался рост на 0,8%. На фоне сильной статистики выросли ожидания того, что ФРС США на следующей неделе понизит ставку только на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) с текущего уровня в 2,25-2,5% и воздержится от более масштабного снижения.

"Рынки нервничают по поводу того, что ФРС может разочаровать на следующей неделе", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).

В Японии трейдеры обратили внимание на финансовую отчетность автопроизводителя Nissan Motor за первый квартал 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня). По данным компании, ее чистая прибыль упала в указанном периоде в 18 раз, составив 6,377 миллиарда иен (59 миллионов долларов). Кроме того, компания объявила, что в рамках оптимизации производства сократит 12,5 тысячи человек. Акции компании дешевеют на бирже в Токио на 3,12%.