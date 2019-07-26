МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в пятницу в ожидании новостей из США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22% — до 7505,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 5690,92 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 12385,6 пункта.

Мировые инвесторы ждут начала двенадцатого раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону.

Еще одним важным событием для мировых рынков на следующей неделе станет заседание ФРС США. Согласно данным CME Group, более 78% аналитиков ожидают снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.

"Инвесторы продолжают оценивать перспективы предстоящих торговых переговоров между США и Китаем на фоне сохраняющейся неопределенности относительно вероятного разворота экономической политики в развитых странах. ЕЦБ вчера не смог обеспечить какое-либо смягчение (монетарной политики — ред), и теперь акцент смещается на политику ФРС", — отметили аналитики ING, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

В то же время, в Великобритании инвесторы обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что крупнейший акционер компании Anglo American, индийский миллиардер Анил Агарвал, продает свою почти 20%-ную долю, которой он владел с 2017 года. На этом фоне акции компанию дешевеют более чем на 5%.