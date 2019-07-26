МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем немного повышался против доллара и евро, отыгрывая дорожащую нефть.

Ожидание решения по ключевой ставке и комментариев ЦБ РФ сдерживает активность игроков валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.51 мск снижался на 13 копеек, до 63,11 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 70,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕМНОГО ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль днем укреплялся против доллара и евро на фоне умеренного повышения нефтяных цен выше 63,5 доллара за баррель.

Рынок нефти растет на фоне опасений, связанных с напряженной ситуацией вокруг Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в ночь на пятницу, что страна предложила Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности Ормузского пролива "должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы", но и "основы свободных и открытых водных путей".

Между тем, ожидания решения по ключевой ставке и комментариев ЦБ РФ сдерживает рыночную активность. Эксперты полагают, что регулятор в пятницу снизит ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых.

В итоге доллар и евро днем снижаются против рубля на 0,15-0,2%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня состоится заседание Банка России, но влияние его итогов на курс рубля вряд ли будет выраженным, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"В базовом сценарии ожидаем снижения ключевой ставки на 25 пунктов, сравнительно мягкого комментария в сопроводительном заявлении и нейтрального влияния на валютный курс. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации курса чуть выше отметки в 63 рубля за доллар", — оценил он.

С учетом того, что потенциал роста цен на рынке ОФЗ сейчас ограничен, динамика данного рынка становится менее важной для курса рубля в противоположность первому полугодию, когда возврат нерезидентов в ОФЗ создавал дополнительный спрос на рубли, рассуждает Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

"Сейчас, когда предстоящие снижения ставки от Банка России весьма полно учтены рынком, решения ФРС более важны для курса российской валюты, чем решения Банка России", — добавила она, комментируя предстоящее решение ЦБ РФ.