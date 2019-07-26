События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июля
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|1,3%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,5%
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|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,1%
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|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,4%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|0,6%
|0,8%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|МТС — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2019)
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20190726/830194294.html