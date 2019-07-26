МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 1,3% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,5%

 

 
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,1%

 

 
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,4% 0,4%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 0,6% 0,8%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МТС — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018

 

 