МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Акции сервиса микроблогов Twitter Inc дорожают на 9,5% после выхода сильной финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.07 мск акции Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже дорожали на 9,47%, или на 3,63 доллара — до 41,74 доллара за акцию.

Ранее в пятницу компания сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии 2019 года почти в 8 раз – до 1,31 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,68 доллара против 0,21 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 18,4% в годовом выражении — до 1,628 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании во втором квартале подскочила в 11 раз в годовом выражении — до 1,12 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,43 доллара с 0,13 доллара год назад. Квартальная выручка Twitter выросла на 18,4% в годовом выражении — до 841,381 миллиона долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.