МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут после публикации данных относительно ВВП США, инвесторы также продолжают следить за финотчетностями компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.00 мск индекс Dow Jones рос на 0,17% — до 27186,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 8315 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3018,11 пункта.

Инвесторы отыгрывают данные по статистике из США, согласно которым реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%. В первом квартале 2019 года рост ВВП США составил 3,1% в годовом выражении.

"Это как раз то, что нужно рынку: не настолько слабые данные, чтобы экономика резко замедлилась и не настолько сильные, чтобы ФРС передумала снижать ставку", — сообщил агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan).

Кроме того, во внимании инвесторов находятся результаты корпоративных отчетностей. Так, чистая прибыль американского холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, в первом полугодии выросла на 32%. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. в первом полугодии 2019 года выросла в 8 раз. Акции Alphabet и Twitter дорожают на 10,68% и 9,27% соответственно.