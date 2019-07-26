МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером немного снижался против доллара и евро, корректируя дневное повышение.

Пытающаяся дорожать нефть поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.26 мск повышался на 19 копеек, до 63,43 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 70,54 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В МИНУСЕ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Рубль вечером снижался против доллара и евро, корректируя попытки роста, отмечавшиеся днем.

Рынок нефти оказывал умеренную поддержку российской валюте, пытаясь расти. Ключевым фактором поддержки цен на нефть остается напряженная ситуация вокруг Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в ночь на пятницу, что страна предложила Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе.

Однако перед выходными геополитический фактор вышел на первое место в качестве негатива для рубля и заставил игроков зафиксировать позиции для хеджирования рисков, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро вечером повышаются против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ЦБ НЕ УДИВИЛ

Рубль фактически не отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых и продолжил укрепляться после него.

Кроме решения по ставке, ЦБ РФ в релизе сохранил сигнал, что может еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. При этом регулятор заметил, что замедление инфляции в РФ продолжается, однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, хотя темпы роста экономики РФ складываются ниже ожиданий ЦБ. Возможные решения об использовании ликвидной части ФНБ сверх порогового уровня в 7% ВВП могут оказать повышательное давление на инфляцию, оценил ЦБ РФ.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Снижение рубля во второй половине дня, возможно, связано со снижением поддержки рубля со стороны экспортеров на фоне окончания пика налоговых выплат, рассуждает Богдан Зварич.

"При этом, с технической точки зрения в последние сессии долларовым "быкам" удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования долларом сопротивления на уровне 64 рубля", — оценил он.

Решение ЦБ РФ о ставке было ожидаемым и не принесло волатильности в динамику рубля, рассуждает Сергей Суверов из "БКС премьер".

"Между тем, смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ проходит параллельно с аналогичными действиями ФРС и ЕЦБ, и это поддерживает carry trade в пользу рубля. Значит пока спрос на ОФЗ останется высоким, и у рубля нет оснований для серьезного снижения", — добавил он.