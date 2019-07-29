МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в понедельник перед началом очередного раунда торговых переговоров между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14% — до 2940,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,04%, до 1574,05 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опускался на 1,2%, до 28056,83 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,38% — до 21574,98 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 1,61%, до 2033,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,49%, до 6826,6 пункта.

Мировые инвесторы ждут начала двенадцатого раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. Перед данным событием трейдеры предпочитают сохранять осторожность и отказываются от покупок акций.

"Надейся на лучшее, но готовься к худшему" — это выражение лучше всего описывает мое мнение", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes).