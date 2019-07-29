МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в понедельник днем в ожидании очередных торговых переговоров между США и Китаем и на фоне опасений за рост мировой экономики, замедление которого может оказать давление на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 63,27 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,12%, до 56,27 доллара за баррель.

Мировые инвесторы ждут нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут в Шанхае 30-31 июля. Это будут первые консультации сторон "лицом к лицу" после встречи лидеров двух стран в Осаке в прошлом месяце, до этого переговоры проводились два раза по телефону. Трейдеры не ждут комплексного торгового соглашения по итогам данных переговоров, но надеются на прогресс по отдельным вопросам.

В свете продолжающейся торговой войны КНР и США у участников торгов сохраняются опасения относительно перспектив роста мировой экономики и спроса на нефть. "Слабый экономический рост, который является следствием конфликтной и протекционистской торговой политики США, оказывает сильное влияние на спрос на нефть и его рост", — сказал агентству Рейтер аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

В то же время поддержку ценам на нефть продолжает оказывать напряженность в отношениях между США и Ираном. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом". Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал данные слова Помпео неискренними. Он также заявил, что диалог с США возможен тогда, когда будет определена его повестка и будет ясно, что такая встреча принесет практические результаты, однако, добавил Мусави, США в действительности "убегают" от диалога с Ираном.