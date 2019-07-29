МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник снижается к доллару и евро, реагируя на снижение нефтяных цен, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.25 мск рос на 11 копеек — до 63,48 рубля, курс евро — также на 11 копеек, до 70,61 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,39% — до 63,12 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Курс рубля с начала торгов умеренно отступает в парах с долларом и евро. Эксперты отмечают, что одним из основных факторов давления на рубль в понедельник выступают снижающиеся котировки нефти.

В понедельник рубль чувствует себя чуть хуже других валют-аналогов на развивающихся рынках, в свою очередь замечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В частности, к концу первой половины дня отечественная валюта торговалась в небольшом минусе, тогда как турецкая лира, южноафриканский рэнд, индийская рупия и бразильский реал демонстрировали положительную динамику, впрочем, значительный плюс показывала лишь лира, укрепление других валют было совсем незначительным, указывает он.

"Ослаблению рубля могли способствовать как отрицательная динамика нефтяных котировок…, так и некоторое ослабления спроса на рублевую ликвидность после прохождения пикового периода налоговых платежей", — считает аналитик.

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко отмечают, что в понедельник компаниям предстоит выплата налога на прибыль (550 миллиардов рублей).

"Рубль сегодня утром снова оказался под давлением, поскольку на рынке продолжается фиксация прибыли по длинным рублевым позициям после решения ЦБ РФ и в преддверии заседания ФРС США в среду", — считают эксперты.

Тем не менее они полагают, что у рубля есть потенциал для восстановления благодаря спросу со стороны экспортеров: кроме сегодняшних выплат налога на прибыль экспортерами, в среду "Газпром" и "Сургутнефтегаз" выплатят дивиденды (393 миллиарда рублей и 82 миллиарда рублей соответственно).

Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург" в свою очередь замечает, что наиболее значимые изменения в риторике Банка России по итогам снижения ключевой ставки коснулись оценки инфляционных рисков.

"Если ранее регулятор говорил о снижении краткосрочных инфляционных рисков, то по итогам пятничного заседания заявил о преобладании дезинфляционных рисков над проинфляционными. Такая формулировка подчеркивает уместность дальнейшего снижения ключевой ставки, которое может произойти на заседании в сентябре", — полагает он.

ПРОГНОЗЫ

Попов и Минко из "Сбербанка КИБ" полагают, что пара доллар-рубль в понедельник восстановится до уровня в 63,3 рубля.

Итог заседания ФРС, вероятно, полностью оправдает ожидания рынка по снижению ставки на 25 базисных пунктов, однако риторика американского регулятора и комментарии его главы могут усилить ожидания инвесторов в отношении дальнейшего смягчения процентной политики в США, что создаст давление на доллар, в том числе и на российском рынке в паре с рублем, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"При этом весьма вероятно, что участники рынка будут искать в комментариях ФРС любые сигналы для продажи американской валюты и фиксации прибыли по ней после роста доллара за последние дни, в частности, индекс доллара DXY за последние дни поднялся до уровня в 98 пунктов, что стало максимумом с конца мая", — добавляет он.