МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) 1,62 1,62
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 2% -2%
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 0,7% -1%
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 1,2% 1,3%
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,3% 0,3%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) 9,8 9,7
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 

 
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь) 0,4% 0,2%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,1%

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 1,6% 1,7%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,2% 0,1%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator) (г/г) 1,5% 1,5%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) 0,4% 0,3%
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) 2,5% 2,4%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июль) 121,5 125
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 1,1% 0,5%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -10,961 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (инвестпроекты тепловой генерации)

 

 

 

 