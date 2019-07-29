События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июля
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь)
|1,62
|1,62
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|2%
|-2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|0,7%
|-1%
|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|предв.
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г)
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|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|1,2%
|1,3%
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,3%
|0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август)
|9,8
|9,7
|предв.
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
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|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,2%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,1%
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|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь)
|1,6%
|1,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,2%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator) (г/г)
|1,5%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,3%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|2,5%
|2,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июль)
|121,5
|125
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
|1,1%
|0,5%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-10,961 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2019
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|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|Энел Россия — СД (инвестпроекты тепловой генерации)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190729/830198991.html