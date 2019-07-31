События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 июля
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|53
|53,1 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49,4
|49,7 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июль)
|54,2
|53,7 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2019)
|1,3%
|1,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2019)
|0%
|0,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,1% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2019)
|0,3%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль)
|0,1%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль)
|0,5%
|0,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-1,7%
|3,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,2%
|-0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|1,2%
|1,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,3%
|-0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2019)
|0,7%
|0,5% (факт)
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июль)
|-1 тыс
|2 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июль)
|5%
|5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,3%
|1,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,4%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|1,2%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июнь)
|7,5%
|7,5%
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,26%
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|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
|102 тыс
|150 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2019)
|0,7%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|1,5%
|1,3%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (май)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь)
|-2,3%
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|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль)
|49,7
|50,5
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-10,835 млн барр
|-1,818 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,429 млн барр
|
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,5%
|2,25%
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019
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|16:30 мск
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019
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|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2019
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|RUB
|ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв/1Пъ2019
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|RUB
|Evraz — производственные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2019
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|RUB
|ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|Аэрофлот — СД (выборы председателя СД)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190731/830204609.html