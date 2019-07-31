МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 31 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль) 53 53,1 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 49,4 49,7 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июль) 54,2 53,7 (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2019) 1,3% 1,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2019) 0% 0,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) 0,2% 0,1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2019) 0,3% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль) 0,1% 0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июль) 0,5% 0,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -1,7% 3,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,2% -0,2% (факт)
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 1,2% 1,1% (факт)
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,3% -0,2% (факт)
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2019) 0,7% 0,5% (факт)
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июль) -1 тыс 2 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июль) 5% 5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,3% 1,1%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,4% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 1,2% 1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июнь) 7,5% 7,5%
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,26%

 

 
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 102 тыс 150 тыс
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2019) 0,7% 0,7%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 1,5% 1,3%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (май) 0,3% 0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь) -2,3%

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) 49,7 50,5
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -10,835 млн барр -1,818 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,429 млн барр

 

 
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,5% 2,25%
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019

 

 

 

 
16:30 мск RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв/1Пъ2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Evraz — производственные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1П2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (выборы председателя СД)

 

 

 

 