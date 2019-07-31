МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне отчетностей европейских компаний, а также опубликованных статистических данных по региону, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13:00 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,48% — до 7610,5 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,7%, до 5514,98 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 12179,52 пункта.

Поддержку рынкам в среду оказали отчетности компаний. Европейский авиастроительный концерн Airbus отчитался о росте чистой прибыли в первом полугодии 2019 года в 2,4 раза, до 1,197 миллиарда евро. Акции компании росли на 0,9%. Швейцарский Credit Suisse также опубликовал финансовые показатели, согласно которым чистая прибыль компании в первом полугодии увеличилась на 26%, до 1,686 миллиарда франков (1,7 миллиарда долларов). Акции банка дорожали на 4,3%. Негативное влияние на котировки FTSE 100 оказали финансовые показатели британской банковской группы Lloyds Banking Group, которая сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии 2019 года на 2%, до 8,822 миллиарда фунтов. Стоимость акций банка снижалась на 5%.

Кроме того, участники торгов в среду ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике. Агентство Рейтер отмечает, что снижение ставки на 25 базисных пунктов уже было отыграно рынками, но трейдеры будут смотреть на комментарии относительно дальнейшего смягчения политики в этом году.

"Учитывая, сколько шумихи было вокруг этого события (заседания ФРС — ред.), я был бы удивлен, если бы люди не были уже предопределены и буквально просто не реагировали бы на заголовки об отчетностях", — сказал в комментарии агентству трейдер Mirabaud Securities Марк Тейлор (Mark Taylor).

Инвесторы также обращают внимание на ряд статистических данных по региону. Так, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке, замедлилась до 1,1% с июньского уровня в 1,3%, как и ожидалось. Кроме того, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2019 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель вырос на 0,2% и на 1% — в годовом.