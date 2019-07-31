МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет вместе с бумагами нефтегазового сектора и и большинством бумаг электроэнергетиков, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.23 мск рос на 0,51% — до 2748,69 пункта, индекс РТС — на 0,74%, до 1362,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2 копейки — до 63,53 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 70,82 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,84% — до 65,17 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Бумаги "Мечела" растут второй день подряд. Обыкновенные акции к текущему моменту прибавляют 2,48%, во вторник на закрытии торгов они показали рост на 3,14%.

"По мнению рынка, "Мечел" близок к рефинансированию своей задолженности с госбанками. Долговая нагрузка, превышающая отношение чистого долга к EBITDA в 5 раз, остается основным фактором, ограничивающим рост акций "Мечела". В случае рефинансирования долговой нагрузки на продолжительный срок и возможного получения преференций по выплате процентов (grace period или paid-in-kind), компания может усилить денежный поток и переориентировать часть средств на увеличение производства", — комментирует руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов.

При этом цены на коксующийся уголь остаются достаточно высокими, добавляет он.

Бумаги Сбербанка умеренно повышались в течение торгов на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие. К текущему моменту привилегированные акции растут на 0,98%, обыкновенные перешли к слабому снижению и теряют 0,14%.

В лидерах роста бумаги "Россетей" (префы поднимаются 3,93%, обыкновенные акции – на 1,36%) на фоне публикации данных по РСБУ за первое полугодие текущего года.

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла почти втрое по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 123,1 миллиарда рублей.

"Акции Сбербанка торговались в незначительном плюсе на фоне вышедшего отчета. Чистая прибыль по МСФО выросла в первом полугодии всего на 11,6%, до 476,9 миллиарда рублей. Если замедление продолжится такими же темпами, то есть вероятность, что заветная цель в 1 триллион рублей прибыли будет достигнута лишь в 2020 году. Впрочем, если рассматривать результат поквартально, то рост уже составил 16,3%, но это также укладывается в понимание о замедлении темпов роста", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Производственные результаты "Норникеля" оказались сильными, но в рамках ожиданий", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

На фоне публикации производственных результатов акции "Норникеля" поднимаются на 0,58%.

Среди лидеров роста – акции "Лукойла" (2,78%), АФК "Система" (2,56%), ОВК (2,4%), привилегированные акции "Татнефти" (1,81%), акции "Газпром нефти" (1,56%).

Акции "Энел" снижаются на 1,06% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие.

Согласно данным, чистый убыток "Энел Россия" по МСФО за январь-июнь 2019 года составил 2,14 миллиарда рублей против прибыли в 3,39 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-0,87%), "Уралкалия" (-0,85%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,72%), акции банка "Санкт-Петербург" (-0,72%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Российский рынок продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня. Вероятность снижения ставки ФРС высокая, но далеко не 100%. Поэтому некоторые инвесторы опасаются чрезмерного разочарования финансовых рынков, если американский регулятор ограничится лишь мягкой риторикой", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

"Российский рынок находится на низком старте перед объявлением результатов заседания ФРС США. Боковик последних нескольких недель, особенно если смотреть на фьючерс РТС, вполне может завершиться на этой неделе, и мы увидим очередной рост волатильности. Вполне вероятно, что если рынки на этой неделе устоят, а динамика основных голубых фишек пока не предвещает сюрпризов, мы вполне можем увидеть рост второго эшелона на следующей неделе", — считает Ярослав Кабаков из "Финама".