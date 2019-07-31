МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду преимущественно поднимаются, поддерживают торги данные финотчетности Apple, при этом инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.30 мск индекс Dow Jones рос на 0,05% — до 27210,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 8283,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08%, до 3010,73 пункта.

В ночь на среду корпорация Apple отчиталась о своих финансовых показателях за третий квартал 2018-2019 фингода. Хотя компания и сообщила о снижении чистой прибыли как по итогам квартала (на 13%), так и по итогам девяти месяцев (на 8,4%), и уменьшении продаж iPhone за апрель-июнь на 12%, инвесторы позитивно отреагировали на прогноз Apple по продажам и показатели по выручке и прибыли на акцию за минувший квартал.

Так, в четвертом квартале компания ожидает выручку в 61-64 миллиарда долларов при прогнозе в 61,02 миллиарда. Продажи за три месяца выросли на 1%, до 53,81 миллиарда долларов при прогнозе в 53,39 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале составила 2,18 доллара против 2,34 доллара год назад, аналитики ожидали показатель на уровне в 2,1 доллара на акцию. Акции Apple дорожают на 4,1%.

Поддерживает торги и сильная статистика по США. Так, число рабочих мест в частных компаниях страны, по данным компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло на 156 тысяч по сравнению с показателем июня, хотя ожидался рост лишь на 150 тысяч. Показатель за июнь был пересмотрен до 112 тысяч со 102 тысяч.

Вечером в среду будут оглашены итоги очередного, июльского заседания ФРС. Аналитики прогнозируют, что регулятор понизит ставку с текущего уровня в 2,25-2,5%. По данным CME Group, почти 80% аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, а остальные 20% — на 50 базисных пунктов.