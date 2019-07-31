МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в среду повысился на фоне роста мировых цен на нефть в район максимумов с середины июля – около 65 долларов за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Нефтяные акции стали локомотивом роста всего рынка.

К закрытию индекс Мосбиржи повысился на 0,18% до 2739,50 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53% до 1360,04 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕФТЯНКА ЗАДАЛА ТОН РОСТУ

Российский фондовый рынок в среду вырос на фоне продолжившегося роста рынка нефти. При этом западные фондовые индексы продемонстрировали противоречивую динамику на фоне корпоративной финансовой отчетности.

Котировки сорта Brent закрепляются на уровне 65 долларов за баррель, обновив максимум с 16 июля. Поддержка пришла от данных еженедельной статистики по запасам нефти в США. Согласно релизу минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 июля, уменьшились на 8,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения только на 2,6 миллиона.

В лидерах роста на фоне дорогой нефти в среду оказались бумаги "Лукойла" (+2,4%). Также выросли акции "Газпром нефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), АФК "Система" (+1,8%), префы "Россетей" (+2,3%). Упали в цене акции "Интер РАО" (-1,6%), Сбербанка (-1,1%), Polymetal (-1,1%), МТС (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если позитивные ожидания глобальных инвесторов, связанные с сегодняшним решением ФРС США по базовой ставке оправдаются, это вызовет волну роста на мировых площадках, усилив восходящую динамику и российского рынка, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

В этом случае ближайшей целью подъема индекса Мосбиржи станет отметка 2780 пунктов, а индекс РТС нацелится на уровень 1400 пунктов, оценил он.

Рынок акций РФ имеет перспективы продолжить рост и в ходе завтрашней сессии, уверенности рынку придадут результаты решения ФРС, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

Торги четверга пройдут в диапазоне 2715-2740 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил он.