МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне ослабления ожиданий относительно длительного цикла снижения базовой ставки в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,78% — до 2909,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1562,67 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,68%, до 27588,55 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,03% — до 21530,81 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,01%, до 2024,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,22%, до 6797,6 пункта.

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, стали заявления главы ФРС США по итогам двухдневного заседания, на котором регулятор ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки.

Главный экономист CommSec Крейг Джеймс (Craig James), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил, что заявления главы ФРС оказались более жесткими, чем ожидали некоторые трейдеры. По мнению эксперта, ряд инвесторов ждали "более явного подтверждения дальнейшего смягчения монетарной политики".

В то же время инвесторы обратили внимание на новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Глава МИД КНР Ван И заявил в среду, что завершившиеся в среду китайско-американские консультации по торговым вопросам были конструктивными и стали началом нового прогресса.